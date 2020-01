Nel testo di Lo Sappiamo Entrambi di Riki a Sanremo 2020 le situazioni di stallo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel testo di Lo Sappiamo Entrambi di Riki a Sanremo 2020 c'è un momento che non trova spazio in molte canzoni e che tende a non essere considerato importante neanche nella vita di tutti i giorni. Riccardo Marcuzzo presenta al Festival di Sanremo un brano pop che anticipa i suoi concerti nei palasport. Secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi, nell'edizione 2016, e vincitore della categoria canto, Riki è reduce da una tournée in sud America che gli ha consentito di rilasciare anche diversi brani in lingua spagnola. A Sanremo 2020 Riki si propone per la categoria dei Campioni e nel testo di Lo Sappiamo Entrambi affronta un periodo particolare della vita delle persone, che sia lavorativa o sentimentale. Il significato di Lo Sappiamo Entrambi di Riki Lo Sappiamo Entrambi di Riki svela già molto nel solo titolo. In una coppia ci si dice a vicenda: "Lo Sappiamo ... optimaitalia

Efrain99620830 : RT @arianna1910: Inno dell'Unione Europea ?? 'Inno alla gioia' ?? di Friedrich Schiller usato come testo corale da Ludwig van Bee… - marcellodegni : Nel 1975 ero al dibattito con Valentini Gerratana alla festa dell’Unita’ alla Mole Adriana in cui veniva presentata… - OptiMagazine : Nel testo di Lo Sappiamo Entrambi di Riki a Sanremo 2020 le situazioni di stallo -