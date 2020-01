Napoli, Aurelio De Laurentiis fa i complimenti alla squadra dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Aurelio De Laurentiis non era presente allo stadio San Paolo durante il successo del Napoli sulla Lazio. In una delle serate più importanti della stagione azzurra, il patron si trovava altrove. La questione delle multe è ancora in sospeso e l’aria è tesa. Tuttavia, il presidente non ha mancato di far pervenire nello spogliatoio i suoi complimenti ai giocatori, in un clima di festa per la conquista della semifinale di Coppa Italia. La situazione, comunque, è tutt’altro che idilliaca. Nel prossimo match del torneo non ci sarà Elseid Hysaj, espulso ieri sera. In questi giorni, invece, potrebbero tardare a rientrare gli infortunati. Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita con la Juventus e la squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico in palestra per coloro che hanno giocato dall’inizio in Coppa Italia, mentre ... calciomercato.napoli

