Mo: Mattarella arrivato in Israele, oggi e domani a Gerusalemme (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è da poco atterrato a Tel Aviv in Israele ed è atteso a Gerusalemme dove parteciperà al Pranzo offerto dal Presidente dello Stato di Israele Reuven Rivlin in onore dei Capi Delegazione partecipanti alla Cerimonia del 75° Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau.Nella mattinata di giovedì 23 gennaio il Presidente Mattarella avrà un incontro con il Presidente Rivlin e, successivamente, con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Il Capo dello Stato si recherà, quindi, allo Yad Vashem dove si svolgerà il Quinto Forum Mondiale dell’Olocausto dal titolo “Ricordare l’olocausto: combattere l’antisemitismo”, organizzato in occasione del 75° Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau, alla presenza di numerosi Capi di Stato e di Governo ... calcioweb.eu

