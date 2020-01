Matrix 4 | l’agente Smith non sarà interpretato da Hugo Weaving (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Duro colpo per i fan del franchise di Matrix sopratutto per chi era affezionato all’agente Smith perchè Hugo Weaving non farà parte del quarto film. I film che compongono la trilogia sono Matrix (1999); Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003). Oltre ad aver guadagnato oltre 1.6 miliardi di dollari al box office in tutto … L'articolo Matrix 4 l’agente Smith non sarà interpretato da Hugo Weaving proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

