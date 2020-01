LIVE Federer-Krajinovic, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia, Re Roger tiene il primo turno di servizio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Federer (1-0) – Ancora servizio e dritto per Re Roger. 40-15 Stavolta out il dritto di Federer. 40-0 Servizio e dritto in controtempo per Federer. Magistrale. 30-0 Gioca bene il punto Federer, il serbo non riesce a trovare il passante vincente. 15-0 Si ferma in rete il dritto di Krajinovic. INIZIO MATCH 10.56 Tutto pronto per l’inizio del match. Tanto entusiasmo sugli spalti della Rod Laver Arena. 10.52 comincia ora la fase di riscaldamento. 10.50 Nella scorsa edizione dello Slam oceanico Krajinovic è giunto fino al terzo turno, eliminando prima Marco Cecchinato e poi Evgeny Donskoy. Il serbo avrebbe dunque bisogno di un’altra vittoria per difendere i punti conquistati nel 2019. 10.47 Questa è la ventunesima partecipazione del Re agli Australian Open: il tennista nato a Basilea ha un record immacolato nel secondo ... oasport

OA_Sport : LIVE Federer-Krajinovic, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger opposto al tignoso serbo - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 20 gennaio: Berrettini e Federer vincono facile, Sinner e Fognini stop per pioggia - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 20 gennaio in DIRETTA: eliminata Trevisan Berettini e Federer al secondo turno!… -