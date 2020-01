LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 1-0 Australian Open 2020 in DIRETTA: Berrettini prova a vincere il terzo set per riaprire i giochi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Altro errore del tennista tricolore: conto pareggiato. 40-15 Manca di forza la risposta di Berrettini, che va a cadere in rete. 30-15 Non riesce a chiudere in maniera pulita il suo attacco il romano che sbaglia la voleè. 15-15 Una risposta buona e una errata da parte dell’azzurro. 1-0 Berrettini ottiene questo primo gioco cercando di mettersi alle spalle i primi due set. 40-30 Spaventoso dritto incrociato dello yankee, che spolvera le righe. 40-15 Perfetto nei modi e nei tempi l’attacco alla rete del romano, che chiude con uno smash. 30-15 Non trova il campo col dritto Berrettini. 30-0 Esagera Sandgren in questo caso spendendo fuori. 15-0 Primo punto del terzo set a favore dell’azzurro. 6-4 CON UN ALTRO ACE, Sandgren SI AGGIUDICA ANCHE IL SECONDO SET: QUESTA VOLTA L’AMERICANO SI IMPONE 6-4. Ora si fa durissima ... oasport

