LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Fognini al super tie-break, Federer avanza
1-1 Brutta risposta di dritto di Fognini. 1-0 In corridoio la risposta di Thompson. 14.00 Fognini sbaglia, si va al super tie-break. 13.59 Terzo punto consecutivo di Thompson, A-40. 13.59 In rete il rovescio di Fognini, annullato il secondo match-point. 13.58 Thompson annulla il primo con una bella giocata. 13.57 Due match point consecutivi

