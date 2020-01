Limbiate, accoltella il vicino: non sopportava il pianto del figlio piccolo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non sopportava più il pianto del bimbo di un anno del suo vicino di casa ed è per questo motivo che stamattina un 76enne ha accoltellato un 30enne, ferendo anche un altro vicino intervenuto in suo soccorso. Emergono nuovi particolari sulla sconcertante vicenda che questa mattina, poco dopo le 7, ha creato scompiglio in una palazzina di via Sardegna. I carabinieri di Desio prontamente intervenuti sul posto, insieme ad ambulanza e auto medica, hanno arrestato il 76enne per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che i litigi tra i due condomini andassero avanti da circa un anno, ovvero dopo la nascita del bambino. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, accoltella il vicino: non sopportava il pianto del figlio piccolo - - ilNotiziarioInd : Limbiate, accoltella il vicino e il collega sotto casa - -