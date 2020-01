Juve Stabia, scambio di portieri con l’Empoli: arriva Ivan Provedel (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Juve Stabiarende noto che è stato raggiunto l’accordo, con l’Empoli F.C., per il trasferimento, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del portiere Paolo Branduani, classe’89. A Paolo vanno i ringraziamenti per l’importante apporto dato durante la permanenza in maglia gialloblù ed in particolare per il decisivo contributo alla vittoria del campionato, al termine della passata stagione, che ha visto le vespe ritornare in serie B, con l’augurio di futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali. Nel contempo rendiamo noto che abbiamo raggiunto l’accordo per l’acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del portiere Ivan Provedel, classe ’94. Il calciatore, nativo di Pordenone, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Treviso, ha vestito, in serie B, le maglie ... anteprima24

