Cristian Imparato: "Ho il morbo di Crohn, mi ha distrutto ma ora combatto" - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luana Rosato Cristian Imparato si confida con i suoi follower e parla per la prima volta in modo chiaro della sua malattia, il morbo di Crohn Aveva parlato della sua malattia nella casa del Grande Fratello e, oggi, Cristian Imparato torna di nuovo sui social per raccontare la sua lotta contro il morbo di Crohn. Con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, il cantante ed ex volto dell’ultimo Gf “nip”, ha deciso di mettersi a nudo e di rendere pubblico un problema che, fino ad adesso, lo ha debilitato e frenato nella vita. “Caro Crohn, Sei sempre stato lì da 6 anni, pronto a fermare ogni mio progetto futuro, ogni mio sacrificio ogni mio passo verso un progetto, ogni mia azione – ha scritto il giovane siciliano - . Sei e sarai la più grande sfida per tutta la mia vita, ma una cosa voglio dirtela: è vero, mi hai cambiato la vita, ma non mi vergogno più a nominarti proprio ... ilgiornale

