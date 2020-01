Carlotta Maggiorana fa preoccupare Aristide: “Non puoi andare a casa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Ariste Malnati preoccupato per Carlotta: “Come faccio senza di te?” Aristide Malnati e Carlotta Maggiorana, in queste prime due settimane passate nella casa del GF Vip, hanno legato molto. E stamattina l’ex Miss Italia, parlando a tu per tu con il paleontologo, ha dichiarato: “Come vola il tempo…Mi avete fatto divertire tanto…” Una confessione avvertita da Aristide del Grande Fratello Vip come una sorta di rassegnazione all’eliminazione da parte della ragazza, la quale è in nomination con Ivan. Per tale ragione l’uomo, visibilmente preoccupato da questo suo mood decisamente negativo, ha subito voluto esprimerle la sua più totale preoccupazione: “Mica vorrai andare a casa? Come faccio io senza di te?” Ma Carlotta Maggiorana pare essere assolutamente tranquilla da questo punto di vista: “Se ... lanostratv

trash_italiano : Carlotta Maggiorana che si riunisce con Martina Hamdy e Carla Cruz. #GFVIP - trash_italiano : Se scrivete 'Carlotta chi' su Google Immagini vi usciranno foto di Carlotta Maggiorana. Ciao. #GFVIP - Affaritaliani : GRANDE FRATELLO VIP 4 CARLOTTA MAGGIORANA LACRIME: IL RACCONTO. GF VIP 4 NEWS -