Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, 7 pusher arrestati: tra loro un 15enne, vendeva cocaina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia. I carabinieri hanno arrestato sette persone sorprese a vendere droga in via dell'Archeologia: tra loro c'è anche un ragazzino di soli quindici anni, che addosso aveva 19 dosi di cocaina. Scoperto anche un covo dei pusher, dove oltre a cocaina ed eroina era nascosto un giubbotto antiproiettile. fanpage

