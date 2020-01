Australian Open 2020, risultati 22 gennaio (mattina): avanzano Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, out Jannik Sinner (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Proseguono gli Australian Open di tennis, che oggi, mercoledì 22 gennaio propongono il secondo turno della parte bassa del tabellone per quanto concerne il torneo di singolare maschile. Previsti nella giornata odierna sedici incontri, otto dei quali si sono già esauriti nella notte italiana. Lo statunitense Sam Querrey supera in quattro partite il lituano Ricardas Berankis con lo score di 7-6 4-6 6-4 6-4 e potrebbe essere il prossimo avversario di Matteo Berrettini qualora l’azzurro passasse il turno, così come in caso di qualificazione di Fabio Fognini, il ligure si troverebbe di fronte l’argentino Guido Pella, che batte il transalpino Grégoire Barrere per 6-1 6-4 3-6 6-3. Si ferma la corsa di Jannik Sinner: l’azzurro viene battuto dal magiaro Marton Fucsovics, già giustiziere del canadese Denis Shapovalov, per 6-4 6-4 6-3, mentre approda al terzo turno senza giocare ... oasport

