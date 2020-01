Australian Open 2020: pagelle 22 gennaio. Bene Fognini, insufficienti Sinner e Berrettini. Gauff continua a sognare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si sono da poco concluse le partite della terza giornata degli Australian Open. Fabio Fognini ha conquistato il terzo turno superando in cinque set l’Australiano Jordan Thompson. Eliminati gli altri due azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Nessun problema per Roger Federer, Serena Williams, Ashleigh Barty e Naomi Osaka. Continua la favola della 15enne americana Cori Gauff. Andiamo a scoprire le pagelle odierne. pagelle Australian Open 2020 DEL 22 gennaio Fabio Fognini 6,5: Prestazione convincente a metà quella dell’azzurro. Il numero 12 del mondo ha dominato i primi due set prima di regalare i successivi due con troppi errori non forzati. Fortunatamente nel quinto ha ritrovato, seppur parzialmente, il proprio gioco e ha messo in campo grande cuore conquistando l’accesso al terzo turno. Matteo Berrettini 4,5: Dolorosissima la sconfitta contro il n.100 del mondo ... oasport

