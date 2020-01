Andante con brio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Se vedi un pacco di fagioli secchi in un bel sacchetto nella madia, intanto che fai ordine tra le tue scorte, e intanto che parli con un amico ti viene in mente che lui fa delle buone zuppe coi legumi; se malauguratamente glielo rammenti mostrando il sacchetto soprapensiero, se qualcosa si accende nella sua mente e poi, più tardi, vi date appuntamento per il giorno dopo... Potrebbero accadere due situazioni: il tuo sacchetto di fagioli, frettolosamente riposto dietro quell'anta (...) - Tribuna Libera / Amicizia, Felicità, No Home feedproxy.google

andrea_franco77 : Dal Portogallo sono ritornato con 4-5 opere liriche nuove. Ora sto ascoltando 'Il trionfo d'amore' di Francisco Ant… - emi24melody : Mozart: Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331 - 1. Tema (Andante grazioso) con variazioni ??… - rumiyumi2015 : RT @xwfjbygcf: New Trolls - Concerto Grosso - Cadenza - Andante con Moto (1971) -