Adriano Pappalardo: “Mio padre mi cacciò di casa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Questo articolo Adriano Pappalardo: “Mio padre mi cacciò di casa” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adriano Pappalardo ha raccontato del suo rapporto controverso con il padre a Vieni Da Me da Caterina Balivo: l’uomo arrivò anche a cacciarlo di casa. Ecco le parole del cantante sul rapporto controverso con il padre scomparso quando aveva 70 anni. Le sue parole in diretta su Rai Uno a Vieni Da Me: “Lui mi … youmovies

caterinabalivo : Ricominciamo?!? Il super Adriano Pappalardo è pronto per la nostra cassettiera ??Vi aspettiamo su @RaiUno Seguiteci… - vienidameRai : RT @Aleeee__1989: @vienidameRai Adriano Pappalardo è uno di quei cantanti che nemmeno fra 20 anni verrà dimenticato Grande Pappalardo!! #vi… - italiaserait : Lisa Giovagnoli: chi è la moglie di Adriano Pappalardo -