Uomini e Donne, anticipazioni 21 gennaio: malore in studio, interviene il medico

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D Dopo la puntata in diretta per via della scelta di Giulio Raselli, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, i telespettatori avranno la possibilità di vedere le consuete sfilate. A prendere il via saranno le dame con Pamela, successivamente sarà il turno dei cavalieri con Jean Pierre come apri pista. Ma non è finita qui, infatti un gesto commuoverà Gemma Galgani, talmente l'emozione sarà forte che si sentirà poco bene. A quel punto interverrà Tina Cipollari che, come al suo solito chiamerà l'intervento del medico. Questo durante la puntata si ripeterà un paio di volte. Spoiler Trono over: la sfilata delle dame Stando agli spoiler del parterre senior di Uomini e

