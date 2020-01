Università, Manuela Di Centa per i tirocini del Corso in Scienze Motorie (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Saranno presentati, alle 9.30 di mercoledì 22 gennaio nell’aula magna dell’Università di Salerno, i tirocini teorico-didattici e pratici del Corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e dell’Educazione Psicomotoria. Dopo i saluti del rettore Vincenzo Loia, del direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione Maurizio Sibilio, del delegato del rettore allo Sport Felice Corona e del presidente del Centro Universitario Sportivo di Salerno Lorenzo Lentini, interverranno Mauro Cozzolino, Presidente Corso di Laurea di Scienze delle Attività Motorie, Sportive e dell’Educazione Psicomotoria dell’Università degli Studi di Salerno; Michele Di Ruocco, Direttore Centro Universitario Sportivo di Salerno; Manuela Di Centa, Membro CIO e di Giunta Esecutiva del CONI. L'articolo ... anteprima24

flc_crea : RT @CGILModena: Impegno della politica deve essere dare risposte a ragazze e ragazzi che faticano ad immaginare un futuro dignitoso, svilit… - CGILModena : Impegno della politica deve essere dare risposte a ragazze e ragazzi che faticano ad immaginare un futuro dignitoso… -