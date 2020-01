Souad voleva essere libera: uccisa per questo (Di martedì 21 gennaio 2020) Valentina Dardari Il delitto sarebbe stato premeditato, dettato dalla gelosia e da una questione economica I giudici non avrebbero dubbi sulla morte di Souad Allomi, la giovane 28enne scomparsa nel nulla la notte tra il 3 e 4 giugno del 2018 in via Milano, a Brescia, dove viveva con i figli. Strangolata, uccisa, nascosta in un sacco e poi portata chissà dove. Unico imputato Abdelmjid El Biti, l’ex marito marocchino 51enne di Souad. Per lui una sentenza di condanna all'ergastolo, con dati probatori a dir poco schiaccianti, come scritto nelle motivazioni della sentenza dal presidente della Corte d'Assise Roberto Spanò. I giudici sono convinti che mai Souad si sarebbe allontanata volontariamente abbandonando i propri figli, "l'amore tra genitori e figli è un qualcosa di indissolubile, pur non potendo operare nel processo come presunzione assoluta è destinata ad assumere una ... ilgiornale

«Souad uccisa perché voleva essere libera»