Solaro, addio a Fabio, morto un anno e 2 mesi dopo il terribile incidente a Vertemate (Di martedì 21 gennaio 2020) Fabio Sanginiti, 30 anni di Solaro, è morto un anno e due mesi dopo il terribile incidente stradale da cui non si era mai ripreso. La notizia è giunta in queste ultime ore a Solaro, dove il giovane era cresciuto ed era molto conosciuto e dove vive la sua famiglia. Fabio lavorava in un albergo a Milano ed era un grande appassionato di viaggi: aveva visitato molte città negli ultimi anni, come raccontano le sue bellissime foto sul profilo Facebook. Il 7 ottobre 2018, una domenica sera, di ritorno da una gita nel Comasco, fu vittima di un terribile incidente a Vertemate con Minoprio mentre era in sella alla sua moto, dopo un violento schianto contro una Nissan Micra e il successivo violento impatto con l’asfalto. su Il Notiziario. ilnotiziario

