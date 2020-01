Snowboard, la Coppa del mondo di slopestyle fa tappa sull’Alpe di Siusi: il programma e gli azzurri presenti (Di martedì 21 gennaio 2020) La Coppa del mondo di slopestyle Snowboard farà tappa in Italia tra domani 22 e giovedì 23 gennaio, per la precisione sull’Alpe di Siusi. Il programma della due giorni dolomitica scatterà mercoledì alle ore 09.05 con le qualifiche femminile, seguite poi da quelle maschili; giovedì, invece, si comincerà alle ore 12.30 con i tre salti finali che decreteranno i vincitori. Per quanto riguarda gli azzurri, in gara ci saranno tra gli uomini Loris Framarin, Alberto Maffei, Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Emil Zulian, Leo Framaris ed Elia Fuser, mentre tra le donne l’unica rappresentante della penisola sarà Emma Gennero. Il team allenato da Cesare Pisoni è pronto a ben figurare nella tappa di casa. antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ... oasport

MSuduwalige : RT @FVGlive: Pista vista mare e djset a cielo aperto: è la Coppa del Mondo di Snowboard a #Piancavallo! Questo #weekend dal 25 al 26 genna… - GibelliTiziana : RT @FVGlive: Pista vista mare e djset a cielo aperto: è la Coppa del Mondo di Snowboard a #Piancavallo! Questo #weekend dal 25 al 26 genna… - FVGlive : Pista vista mare e djset a cielo aperto: è la Coppa del Mondo di Snowboard a #Piancavallo! Questo #weekend dal 25… -