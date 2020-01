Servizi truffa a pagamento su smartphone: da oggi si possono disabilitare con un SMS (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, meglio nota come AGCOM, ha varato un nuovo, utilissimo strumento a protezione degli utenti, che dalla giornata di ieri possono richiedere l’annullamento di eventuali Servizi premium a pagamento non richiesti, attivati sulla propria SIM, tramite il semplice invio di un SMS. Quella degli abbonamenti truffa è una vera e propria piaga per gli utenti, che spesso si ritrovano con Servizi a pagamento attivati per sbaglio o comunque tramite stratagemmi ingannevoli. Basta infatti un momento di distrazione, un click su una pagina Web o su una pubblicità per ritrovarsi prosciugato il conto sulla SIM da parte di Servizi tanto inutili quanto costosi, come ad esempio gli oroscopi o la ricezione di altre notizie di scarso interesse. Tra l’altro, trattandosi spesso di Servizi a rinnovo settimanale, è facile capire come l’esborso ... ilfattoquotidiano

