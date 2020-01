Scandinavia, è già PRIMAVERA? Raggiunte temperature incredibili (Di martedì 21 gennaio 2020) In risposta alla forte dorsale anticiclonica che sta imperversando su gran parte d'Europa, lungo il fianco settentrionale dell'Anticiclone stesso scorrono correnti molto sostenute che lungo i fiordi norvegesi occidentali subiscono un forte riscaldamento diventando veri e propri venti di foehn. Decine di stazioni meteorologiche, in questo inizio di settimana, hanno fatto registrare temperature massime abbondantemente al di sopra di 10°C e in alcuni casi è stato addirittura superato l'incredibile valore di 15°C. Ricordiamoci che la stazione di Sunndalsøra stabilì il record nazionale di temperatura massima lo scorso 2 gennaio, con ben +19,0°C! La stessa stazione ha raggiunto i 16,9°C nella giornata di ieri, a causa dei venti secchi provenienti dai rilievi circostanti. Non solo, è stato anche stabilito un nuovo record per la regione di Trøndelag: la stazione Rissa ha ... meteogiornale

Scandinavia già Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scandinavia già