Rifiuti | il sindaco salta il Consiglio | scatta la polemica

Napoli – Il sindaco salta il Consiglio comunale monotematico sui Rifiuti e l'aula ne decide il rinvio. Una mattinata densa di polemiche, quella di stamattina, a causa dell'assenza del sindaco, Luigi de Magistris. Il rinvio è stato votato a maggioranza, votato anche da alcuni esponenti della maggioranza che sostiene il sindaco. Il vicesindaco Enrico Panini ha affermato in aula che "il sindaco ha avuto un impegno imprevisto e si scusa con l'aula. Nella sua assenza non ci sono letture di natura politica". Il Consiglio sui Rifiuti era stato richiesto dalle forze di opposizione e la data era stata decisa in conseguenza della disponibilità del sindaco a partecipare. Dure le opposizioni che, in diversi interventi, hanno parlato "di mancanza di senso di responsabilità" da parte di De Magistris.

