Pedro di “Per me è la cipolla!” attacca Amadeus: “Sapranno quello che mi hai fatto!” (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Pedro Valti, insieme alla signora Longari, credo che sia fra i concorrenti di quiz più famosi del bel paese. Pedro è conosciuto ai più per aver fatto arrabbiare Amadeus durante il quiz L’Eredità. Era infatti il 2004 quando l’uomo fece esasperare Amadeus rispondendo palesemente a caso (fra cui ‘Per me è la cipolla!‘) alle domande che gli poneva. E dato che la vendetta è un piatto che va servito freddo, Pedro – a distanza di 16 anni – ha deciso di scagliarsi contro Amadeus con un video su Instagram. “Amadeus! Cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh? Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? E noi? Poveri cittadini, utenti Rai che paghiamo il canone? Siamo costretti a subire le tue vaccate! Ma cos’hai nel cervello? La cipolla? Ahiahiahi! Guarda, lo sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro. Faccio un passo dietro di te, per darti un ... bitchyf

DiMarzio : #Pedro al @Flamengo dalla @acffiorentina: domani la partenza per il Brasile @SkySport #calciomercato - marcoconterio : ?? Pedro sta per volare in Brasile. È all'aeroporto direzione Rio de Janeiro e firmerà col #Flamengo @Flamengo. (via @giannattasius). - zazoomnews : Pedro Valti (“per me è la cipolla”) attacca Amadeus: “presto tutti sapranno cosa mi hai fatto” - #Pedro #Valti #(“… -