Nocera Inferiore, bomba carta contro distributore automatico di via Matteotti (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati effettuati questa mattina dai carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore i rilievi, in seguito alla bomba carta che è stata fatta esplodere da ignoti contro il locale che ospita in via Matteotti un distributore automatico di bibite ed alimenti vari. L’esplosione ha mandato in frantumi i vetri delle macchinette danneggiando i meccanismi. La saracinesca è stata divelta. Il boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti della zona che si trova in pieno centro. Sono state anche visionate le immagini delle telecamere di sicurezza che in via Matteotti non mancano perché è zona a traffico limitato. A pochi metri dal bar automatico c’è il varco d’ingresso alla ztl. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Il locale, si chiama Teca Bar, è stato aperto circa un anno fa ed è rivolto soprattutto ad un pubblico giovane. Infatti davanti ai ... anteprima24

