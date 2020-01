Napoli, Comicon 2020: Davide Toffolo sarà il magister di questa edizione (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Davide Toffolo sarà il magister dell’edizione 2020 del Comicon, il salone internazionale del fumetto e dell’animazione che si svolgerà, come di consueto, alla Mostra D’Oltremare di Napoli. Quest’anno l’evento si terrà dal 30 aprile al 3 maggio. Davide Toffolo è famoso per essere sia fumettista che musicista. Classe 1965, El Tofo è il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, una delle band attualmente più influenti della scena indie rock in Italia. Nel loro curriculum figurano nove album in studio e più di 2000 concerti. Ma Toffolo è anche uno degli autori più amati nel mondo del fumetto italiano. Tra le sue opere più famose: Il re bianco, Graphic novel is back, Il cammino della Cumbia. Insieme a Pasolini è stato uno dei pionieri del graphic novel di ambientazione italiana. Visto il ruolo di magister, Toffolo sarà ... anteprima24

