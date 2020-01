Mr Bean oggi è irriconoscibile: invecchiato e ingrassato [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Come dimenticare l’esilarante Mr. Bean? Interpretato per anni da Rowan Atkinson, attore e comico romano, oggi il goffo combina guai appare molto diverso da come lo ricordiamo. Anche i personaggi delle sit-com invecchiano, ebbene i segni del tempo sono arrivati anche per il mitico Mr. Bean. Vediamo come è diventato. Classe 1955, Rowan oggi ha ben 65 anni e, come è inevitabile che sia, è decisamente cambiato dai tempi del fortunatissimo Mr. Bean, maldestro uomo britannico che con dissacrante ironia mostra le sue vicende quotidiane, nato mentre Rowan si trovava di fronte allo specchio facendo delle smorfie. Volete vedere com’è diventato oggi? Bene, dimenticate il classico completo marrone del signor Bean e quell’aria da ragazzo confuso, perché oggi siamo di fronte ad un signore di mezza età con cardigan blu, capelli bianchi e occhiali da vista rettangolari: L'articolo ... velvetgossip

