Morta neonata a Ostia dopo parto in casa, aveva ferite in testa: madre fermata per omicidio (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ Morta in ospedale la neonata partorita in casa a Vitinia, Ostia, e trovata con ferite alla testa. La madre è stata fermata per tentato omicidio nei confronti della figlia. La donna aveva partorito in casa. È Morta in ospedale la neonata partorita in casa a Vitinia, Ostia, e trovata con profonde ferite alla testa e sul corpo. La madre è stata fermata per omicidio nei confronti della piccola e ora si trova agli arresti domiciliari. La donna aveva partorito in casa e la piccola era stata accompagnata all’ospedale Bambino Gesù subito dopo il parto, ma è Morta. Si indaga per omicidio, la mamma: “Non sapevo di essere incinta” Sul caso sta indagando il pm della procura di Roma Antonella Giammaria. La mamma della neonata Morta, una ragazza di 30 anni italiana ma di origini svedesi, ha detto in lacrime: “Non sapevo di essere incinta. Mia figlia è caduta per ... limemagazine.eu

