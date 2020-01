Meteo: ANTICICLONE in rinforzo ma ancora piogge sulle isole. Previsione prossime ore (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma - SITUAZIONE. Con il suo cuore di oltre 1040hPa continua a rinforzare l'ANTICICLONE su praticamente tutta l'Europa centrale e con il suo bordo inferiore si sta espandendo verso sud all'Italia. sulle nostre regioni peninsulari il tempo risulta stabile, ma su parte di quelle insulari ritroviamo ancora un po' di instabilità provocata dai flussi sudorientali che scorrono lungo il fianco meridionale dell'ANTICICLONE, innescati da una depressione tra il Nord Africa e la Penisola Iberica. Questi provocano ancora qualche pioggia sul versante tirrenico della Sardegna e su quello ionico della Sicilia, anche se si tratta di fenomeni perlopiù deboli. Nel frattempo si è esaurito l'afflusso freddo dall'Europa orientale, ma di notte le temperature si mantengono basse nei bassi strati per le inversioni termiche che portano la colonnina anche sotto ... abruzzo24ore.tv

