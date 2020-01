Mattia Santori leader delle Sardine, detta il programma al Pd “Si al processo a Matteo Salvini e cancellazione decreti sicurezza” (Di martedì 21 gennaio 2020) Una piazza piena per l’evento “Benvenuti in mare aperto” organizzato dalle Sardine. 40 mila persone anche se c’era la partita del Bologna in corso. Santori, leader delle Sardine, ha voluto dire a grande voce che un’alternativa a Salvini c’è e che l’alternativa sono proprio le Sardine. Mattia Santori ha detto che: “Siamo qui a Bologna per dire che un’alternativa c’è. Da una piccola piazza si può arrivare a una grande piazza e si può arrivare addirittura a cambiare il risultato di un’elezione”. Il leader del movimento ha continuato: “È una svolta politica per il Paese, si dimostra ancora una volta che le piazze tornano a essere piene, che quello che vediamo e respiriamo sul web non corrisponde a realtà, e che c’è una richiesta di una politica diversa da parte della cittadinanza. Che non è per forza giusta o sbagliata, ma semplicemente parte ... baritalianews

