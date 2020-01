Lo smartphone del futuro sta in una lente a contatto (Di martedì 21 gennaio 2020) Le lenti a contatto possono diventare lo smartphone del futuro. Sono in molti (partendo da Apple) a scommettere che gli occhiali possono trasformarsi nella nuova evoluzione di dispositivo indossabile, sebbene il fallimento dei Google Glass predichi calma e pazienza. Ci vorranno anni prima che una lente a contatto sia in grado di ospitare un minuscolo display nel quale vedrai scorrere le tue app e potrai aprire i tuoi contenuti preferiti. Ma il futuro sembra essere segnato, come dimostra il primo prototipo al mondo di lente a contatto intelligente realizzato da Mojo Vision. «Vogliamo creare una tecnologia che ti permetta di fare tutto quello che fai giornalmente senza stare chino sullo smartphone. Una lente ti consente di essere te stesso senza cambiare il tuo aspetto e, francamente, nella maggior parte del tempo non ti mostrerà nulla» dichiara a Wired Mike Wiemer, ... gqitalia

