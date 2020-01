Le manie, i cinque Oscar e il contratto per "Block notes", mai girato - (Di martedì 21 gennaio 2020) Stefano Giani Se n'è andato troppo presto, però forse non sarebbe sbagliato dire che, in fondo, non se n'è mai andato. E ieri che avrebbe compiuto cento anni, tutto il mondo ha pensato a Federico Fellini. Dal Brasile agli Stati Uniti, le celebrazioni sono infinite attraverso mostre e proiezioni. Milano lo ha ricordato con un convegno internazionale in cui la nipotina, Francesca Fabbri Fellini, è stata la cerimoniera ospitando chi, con il Maestro, ha condiviso pezzi di strada importanti. Le assistenti Fiammetta Profili e Daniela Barbiani hanno arricchito con aneddoti e racconti i retroscena della vita del regista riminese. La sua attenzione maniacale nel casting che cominciava sempre con un suo disegno sul profilo ideale da trovare per un determinato ruolo. «Aveva un debole per le tardone piacenti ma quelle che ricordava lui erano improponibili. Alcune attrici erano ... ilgiornale

