Lazio, Luiz Felipe: «Napoli? Speriamo non tornino a vincere stasera» (Di martedì 21 gennaio 2020) Luiz Felipe, difensore in forza alla Lazio, ha presentato la sfida ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli Luiz Felipe predica calma: il Napoli, nonostante il momento no in campionato, non è un avversario da sottovalutare. Ecco le parole del centrale della Lazio a Lazio Style Channel prima della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. «Questa Coppa ci ha dato tante soddisfazioni, oggi serve una partita perfetta per andare in semifinale. Non è stato facile preparare la gara, ma anche con la Juventus è stato così. Servono la giusta tensione e concentrazione al 100% per fare una grande prestazione. Il Napoli non vive un gran momento, ma ha una grande squadra e grandi calciatori: dobbiamo stare attenti. Speriamo che gli azzurri non tornino a vincere proprio stasera…». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

