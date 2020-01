La Stagione 2 di The Witcher vedrà l'arrivo di Mark Hamill nei panni di Vesemir? La showrunner risponde ai fan (Di martedì 21 gennaio 2020) Mentre tutti aspettano con ansia l'arrivo della seconda Stagione di The Witcher su Netflix, che sarà disponibile a partire dal 2021, Lauren Schmidt Hissrich ha detto la sua riguardo la frenesia dei fan per far impersonare Vesemir al tanto amato Mark Hamill.Già in passato Hamill aveva risposto ad una discussione su Twitter sul suo ruolo all'interno di The Witcher: "Non so di cosa state parlando, ma sono d'accordo che dovrebbe/potrebbe essere interpretato da me". Un anno dopo l'attore ha rimarcato la sua idea: "Non ho ancora idea di che cosa sia, ma so con certezza che ancora non mi hanno chiamato per interpretare Vesemir".Hissrich (che ha risposto al tweet di Hamill con un'emoji) ha dichiarato di essere una "grande fan di Star Wars", quindi è rimasta particolarmente contenta quando Hamill ha twittato per la prima volta sul ruolo: "È stato uno di quei primi momenti di The Witcher in cui ... eurogamer

Eurogamer_it : #MarkHamill interpreterà Vesemir nella seconda stagione di #TheWitcherNetflix? La showrunner risponde. - ManySkills1701 : Il miglior (nonché primo) finale di stagione con cliffhanger non si scorda mai: The Best of Both Worlds I (L'Attacc… - _AlwaysTOMMO : RT @Debs_Who: Possiamo tutti concordare che una delle parti migliori di questa seconda stagione è la storia della mamma di Adam, a I want t… -