Impeachment Trump, scontro su procedure

Impeachment al presidente Usa, Trump,scontro totale al Senato tra democratici, da una parte, e repubblicani e legali della Casa Bianca dall'altra. A farlo scoppiare, già molto prima che il giudice capo della Corte Suprema, John Roberts, aprisse la prima udienza, è stata la presentazione da parte della maggioranza repubblicana della risoluzione con delle procedure del processo che, hanno attaccato i democratici, "sembrano fatte da e per Trump".(Di martedì 21 gennaio 2020) Ancora prima dell'inizio del dibattimento del processo dial presidente Usa,totale al Senato tra democratici, da una parte, e repubblicani e legali della Casa Bianca dall'altra. A farlo scoppiare, già molto prima che il giudice capo della Corte Suprema, John Roberts, aprisse la prima udienza, è stata la presentazione da parte della maggioranza repubblicana della risoluzione con delledel processo che, hanno attaccato i democratici, "sembrano fatte da e per".(Di martedì 21 gennaio 2020)

repubblica : Stati Uniti, Trump sotto processo: impeachment show al via in Senato - Agenzia_Italia : Per #Trump il suo #impeachment è fuorilegge - Corriere : ???????? A Davos è il giorno di Trump e Greta, ma oltre al climate change sul forum aleggia un altro allarme: il Corona… -