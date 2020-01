Il Tottenham è una polveriera: José Mourinho litiga con Danny Rose (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Tottenham con Mourinho non è riuscito a recuperare il terreno perduto. Gli animi sono molto accesi anche all'interno dello spogliatoio e pare che prima della partita con il Watford ci sia stata una discussione piuttosto accesa tra il tecnico portoghese e Danny Rose, che ha preso male l'esclusione dall'undici titolare. fanpage

