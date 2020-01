Francesca Cipriani, 'incidente' in piscina/ 'Forse mi è scoppiata una protesi' (Di martedì 21 gennaio 2020) Piccolo e divertente incidente in piscina a La Pupa e il Secchione per Francesca Cipriani: 'Forse mi è scoppiata la protesi!' ilsussidiario

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI SALVA TUTTI I PROGRAMMI. #lapupaeilsecchione - starkbuckz : RT @AleFerazzi: FRANCESCA CIPRIANI IN PISCINA CHE URLA A CHRISTIAN 'MARCELLO MARCELLO COME HERE' VI PREGO NON CE LA STO FACENDO. #lapupaei… - alexandraava98 : RT @trash_italiano: FRANCESCA CIPRIANI SALVA TUTTI I PROGRAMMI. #lapupaeilsecchione -