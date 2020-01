Elisa De Panicis innamorata? Signorini svela il segreto in diretta (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo essere stata eliminata dal televoto nella puntata dello scorso venerdì 17 gennaio, Elisa De Panicis torna nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con i suoi ormai ex coinquilini. Il principale ‘bersaglio’ della fashion influencer è stato il modello Andrea Denver, con il quale si è scoperto aver avuto una relazione in passato. Tuttavia durante la sua permanenza nella casa, Elisa ha rivelato di essere rimasta molto delusa dall’atteggiamento del suo ipotetico ex e finalmente si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Secondo quanto avrebbe raccontato Elisa De Panicis, Andrea Dever si era auto invitato nel suo hotel per farle un massaggio, ma la ragazza avrebbe rifiutato l’invito, perché pare che il suo cuore batta per un calciatore famoso. Alfonso Signorini rivela il flirt di Elisa De Panicis Durante l’acceso confronto con Andrea Denver, ... velvetgossip

