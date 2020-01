Don Matteo 12 ultima puntata, Marco svela: “Ci sono state discussioni” (Di martedì 21 gennaio 2020) Anticipazioni Don Matteo 12 finale, Maurizio Lastrico: “Ci sono state revisioni” L’amore tra Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) in Don Matteo 12 terrà il pubblico di Rai1 con il fiato sospeso fino all’ultima puntata. Maurizio Lastrico ha ammesso sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni di essere spesso interrogato dai fans sul finale di stagione di Don Matteo 12 e proprio sulle ultime puntate della fiction di Rai1 l’attore di Marco Nardi ha ammesso: “Il finale ci è stato svelato in dirittura d’arrivo e ci ha talmente spiazzato che ci sono state tante revisioni e discussioni anche forti. Quello che vi posso dire è che non solo il finale della stagione, ma quello di ogni puntata, avrà dei colpi di scena”. Maurizio Lastrico ha parlato anche di cosa succederà tra Marco Nardi e Anna Olivieri ... lanostratv

Raiofficialnews : 'Ogni puntata è dedicata ad uno dei 10 comandamenti'. Non nominare il nome di Dio invano, il secondo episodio di… - SistemaMuseo : RT @SpoletoToLive: Un modo alternativo e divertente per apprezzare la bellezza di Spoleto: alla scoperta delle principali location della se… - SpoletoToLive : Un modo alternativo e divertente per apprezzare la bellezza di Spoleto: alla scoperta delle principali location del… -