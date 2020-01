Docenti neoassunti le Novità della piattaforma INDIRE per l’anno di formazione e prova (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutte le Novità riguardanti l’anno di formazione e di prova previsti per i Docenti neoassunti, . Come comunicato dall’ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna ad oggi la piattaforma INDIRE non è ancora pronta per essere fruibile ed accessibile ai nuovi Docenti assunti quest’anno. La piattaforma è però fruibile pubblicamente al sito principale dove è possibile reperire tutto il materiale, le indicazioni, i questionari e molto altro che saranno necessari ai neo Docenti per l’anno di formazione e di prova che li attende. Ad essere ancora in attiva è la possibilità di accedere all’area privata per ogni docente, che come da nota rilasciata dall’ente scolastico è dovuto solamente a motivi tecnici legati all’anagrafe dei nuovi Docenti. Rispetto agli anni passati troviamo però diverse Novità a cui si dovranno adeguare i Docenti che sono pronti per iniziare il loro ... circuitoscuola

