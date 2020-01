CorSport: Napoli-Lazio, Lozano dal primo minuto. In campo Demme e Lobotka (Di martedì 21 gennaio 2020) Stasera il Napoli affronterà la Lazio al San Paolo. L’obiettivo è andare avanti in Coppa Italia e provare a superare il drammatico momento di crisi della squadra. Sul Corriere dello Sport la formazione che Gattuso ha deciso di mettere in campo. “l’idea è che per assemblarla il tecnico del Napoli abbia fatti i conti sia con le condizioni fisiche, sia con tutti i possibili aspetti caratteriali. Mentali: è il veleno, sì, sono gli occhi della tigre tipo Rocky Balboa che Gattuso ha chiesto – testualmente – di tirare fuori ai propri giocatori”. Non sono stati convocati Allan, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens e Younes. In porta, “se avrà superato del tutto le problematiche al fianco sinistro rimediate nel corso della sfida con l’Inter”, scrive il quotidiano sportivo, dovrebbe esserci Meret. In difesa, invece, la coppia centrale sarà formata da ... ilnapolista

napolista : CorSport: Napoli-Lazio, Lozano dal primo minuto. In campo Demme e Lobotka Gattuso ha fatto la formazione facendo i… - infoitsport : CorSport: tornano gli ultras ma per Napoli-Lazio meno di 15mila spettatori - CorSport : #Napoli, c'è l'accordo per #Amrabat. Ma gli agenti frenano -