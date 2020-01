Coppa Italia, Napoli-Lazio stasera in diretta su Rai1 (Di martedì 21 gennaio 2020) Torna in campo la Coppa Italia, con i quarti di finale al via oggi, martedì 21 gennaio 2020. Le partite saranno trasmesse, come da tradizione, dalle reti Rai. In particolare, stasera è in programma la sfida tra Napoli e Lazio, con diretta su Rai1. Calcio di inizio alle ore 20.45.La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento Tecnico di Manuel Pasqual. A bordocampo Fabrizio Tumbarello (panchina Napoli) e Lucio Michieli (panchina Lazio). Prepartita dalle 19.45 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD. Nello studio SR5 di Saxa Rubra Franco Lauro con Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Bruno Gentili.Coppa Italia, Napoli-Lazio stasera in diretta su Rai1 pubblicato su TVBlog.it 21 gennaio 2020 09:19. blogo

