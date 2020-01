Cesate, incendio in una baracca: mobilitazione dal Saronnese (Di martedì 21 gennaio 2020) incendio a Cesate con maxi intervento tra le fiamme alte di pompieri e sanitari. E’ successo stasera poco dopo le 19, quando una chiamata ai Vigili del Fuoco segnala la presenza di un rogo in via Giordano. Provengono da una baracca, al suo interno ci sarebbe anche un uomo. Si teme il peggio. Da Saronno arrivano i pompieri con in supporto i volontari di Lazzate. Dalla vicina Caronno invece parte un’ambulanza a sirene spiegate. In pochi minuti i pompieri spengono le fiamme. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Cesate, incendio in una baracca: mobilitazione dal Saronnese - -