Cani randagi | la scoperta sul loro apprendimento vi sorprenderà

Secondo uno studio condotto in India Cani randagi sono in grado di comprendere il linguaggio umano anche senza addestramento Cani randagi (Fonte Pixabay) Che i Cani fossero animali intelligenti lo sapevamo. Ma fino a che punto? Uno studio condotto in India su Cani randagi dimostra che i nostri amici a quattro zampe, pur non essendo addestrati riescono a capire il linguaggio degli umani. La ricerca è stata portata avanti da Anindita Bhadra dell'Indian Institute of Science Education and Research di Kolkata, che insieme al suo gruppo si occupa di analizzare il fenomeno del randagismo. La conclusione rivela che i Cani randagi sono perfettamente in grado di decifrare le intenzioni dell'uomo. Leggi anche -> Cani, la radiografia di un Carlino mostra un'inquietante verità Cani randagi, i dettagli del lavoro di ricerca Cani randagi (Fonte Pixabay)

