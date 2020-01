Calendario Europei pallanuoto femminile 2020: date semifinali, orari, programma, tv e streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutto pronto per le semifinali. Vanno a decidersi le medaglie per quanto riguarda gli Europei di pallanuoto femminile. Oggi infatti alla Duna Arena di Budapest si sono disputate le partite riguardanti i quarti di finale, con il Setterosa che non è riuscito a superare l’ostacolo Russia. Oltre alle russe avanti Spagna, Olanda ed Ungheria. Andiamo a scoprire il programma delle semifinali. semifinali Europei pallanuoto femminile 2020 Giovedì 23 gennaio 2020 17:30 Ungheria – Spagna 19:00 Russia – Olanda Gli Europei di pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre che in streaming in abbonamento su LEN TV. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter LPS/Simona Scarano oasport

