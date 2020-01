Boldrini: “Il Pd aiuti i giovani ad affrancarsi, fondo per gli affitti” (Di martedì 21 gennaio 2020) Laura Boldrini lancia la sfida al futuro e lo fa invocando l’appello del Partito democratico. L’ex Presidente della Camera dei Deputati ha voluto dire la sua sul problema dell’occupazione giovanile, e perché della difficoltà a lasciare casa per stabilizzarsi altrove In una lunga intervista sulle colonne di Fan Page la Boldrini ha lanciato l’idea di … L'articolo Boldrini: “Il Pd aiuti i giovani ad affrancarsi, fondo per gli affitti” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LegaSalvini : #Borgonzoni: State seguendo? Ora a #Drittoerovescio, su Rete 4. Ma la Boldrini che dice che “Salvini è il maestro d… - EAlessandrolodi : RT @MaxTomorrow: Denunciato,di aver abusato sessualmente di mia figlia.Archiviata perchè falsa.2 anni di incontri protetti:700 gg.,vista 9.… - ReedRichards_69 : RT @MaxTomorrow: Denunciato,di aver abusato sessualmente di mia figlia.Archiviata perchè falsa.2 anni di incontri protetti:700 gg.,vista 9.… -