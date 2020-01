Australian Open 2020: Sonego cede in tre set ad uno straripante Kyrgios (Di martedì 21 gennaio 2020) Si ferma al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open 2020. L’azzurro si è trovato di fronte un Nick Kyrgios in gran forma che ha vinto in tre set (6-2 7-6(3) 7-6(1)). Nonostante l’italiano abbia provato ad arginare l’avversario, l’Australiano, spinto dal pubblico di casa, ha dominato dal servizio e ha conquistato meritatamente l’accesso al secondo turno. Nel primo set Sonego resiste solo quattro game nei quali ha giocato bene, trovando un buon ritmo dal servizio. Non appena sono calate le percentuali delle prime Kyrgios è riuscito a prendere il sopravvento. Il primo break è arrivato nel quinto game. L’Australiano non ha mostrato alcuna falla nel suo gioco e nel settimo ha strappato nuovamente il servizio all’azzurro chiudendo sul 6-2. Nel secondo parziale l’italiano ha iniziato bene tenendo il servizio senza ... oasport

