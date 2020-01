Australian Open 2020, Jannik Sinner al 2° turno: data, programma e prossimo avversario (Di martedì 21 gennaio 2020) Jannik Sinner nella notte italiana ha conquistato il secondo turno agli Australian Open: l’azzurro affronterà ora nel primo Slam stagionale il magiaro Marton Fucsovics, che ha sconfitto a sorpresa il canadese Dennis Shapovalov. Il match si giocherà domani, mercoledì 22 gennaio. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma mercoledì 22 gennaio, con orario e campo da definire. COME SEGUIRE LIVE Sinner-FUCSOVICS Mercoledì 22 gennaio, orario e campo da definire Jannik Sinner (Italia)-Marton Fucsovics (Ungheria) Guida tv – Diretta su Eurosport Guida streaming – Diretta su Eurosport Player Diretta live testuale su OA ... oasport

