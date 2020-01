ASUS annuncia le schede video ROG Strix, ASUS TUF Gaming e Dual Radeon RX 5600 XT (Di martedì 21 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, ASUS ha annunciato l'arrivo di tre nuove schede video Radeon, tra cui ROG Strix, ASUS TUF Gaming X3 EVO e ASUS Dual EVO Radeon RX 5600 XT. Queste nuove GPU aggiungono PCB, power design e raffreddamento custom all'ultimo chipset AMD, permettendo di ottenere maggiori prestazioni rispetto al design reference. Le nuove schede video ASUS Radeon RX 5600 XT sono nate per garantire framerate costanti in 1080p a tutti i gamer alla ricerca di una nuova scheda grafica ad alte prestazioni. ROG Strix: pronto all'azione ROG Strix Radeon RX 5600 XT è pensata per ottenere il massimo in 1080p. I componenti sulla superficie del PCB sono saldati con estrema precisione grazie alla tecnologia Auto-Extreme e il chip della GPU è raffreddato grazie a MaxContact ed un robusto dissipatore. Sulla parte superiore tre potenti ventole sfruttano il nuovo design Axial-tech, in ... eurogamer

